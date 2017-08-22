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Опубликовано 22 августа 2017, 08:24

Square Enix анонсировала ремейк Fear Effect

Японская компания Square Enix представила ремейк классического экшена Fear Effect Reinvented.

Фото &copy; Kronos Digital Entertainment

Фото © Kronos Digital Entertainment

В рамках игровой выставки Gamescom 2017 компания Square Enix представила тизер игры Fear Effect Reinvented.

Reinvented станет значительно улучшенной версией оригинального экшена Fear Effect, выпущенного ещё в 2000 году. Тизер целиком посвящён обновлённой графической части игры. Кроме того, что главной героиней Fear Effect Reinvented вновь станет девушка Хана, о проекте почти ничего не известно.

Первые две игры в серии Fear Effect были выпущены для оригинальной PlayStation. Продолжение должно было выйти на PS2, но позже его разработка была прекращена, а франшиза оказалась забыта на долгие годы. Помимо Fear Effect Reinvented в разработке сейчас находится изометрическая стратегия Fear Effect Sedna, действие которой разворачивается в той же вымышленной вселенной.

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Square Enix анонсировала ремейк Fear Effect

Фото © Kronos Digital Entertainment

Fear Effect Reinvented выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в 2018 году.

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Станислав Погорский
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