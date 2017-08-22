Square Enix анонсировала ремейк Fear Effect

Reinvented станет значительно улучшенной версией оригинального экшена Fear Effect, выпущенного ещё в 2000 году. Тизер целиком посвящён обновлённой графической части игры. Кроме того, что главной героиней Fear Effect Reinvented вновь станет девушка Хана, о проекте почти ничего не известно.

Первые две игры в серии Fear Effect были выпущены для оригинальной PlayStation. Продолжение должно было выйти на PS2, но позже его разработка была прекращена, а франшиза оказалась забыта на долгие годы. Помимо Fear Effect Reinvented в разработке сейчас находится изометрическая стратегия Fear Effect Sedna, действие которой разворачивается в той же вымышленной вселенной.