Square Enix анонсировала ремейк Fear Effect
Японская компания Square Enix представила ремейк классического экшена Fear Effect Reinvented.
Фото © Kronos Digital Entertainment
В рамках игровой выставки Gamescom 2017 компания Square Enix представила тизер игры Fear Effect Reinvented.
Reinvented станет значительно улучшенной версией оригинального экшена Fear Effect, выпущенного ещё в 2000 году. Тизер целиком посвящён обновлённой графической части игры. Кроме того, что главной героиней Fear Effect Reinvented вновь станет девушка Хана, о проекте почти ничего не известно.
Первые две игры в серии Fear Effect были выпущены для оригинальной PlayStation. Продолжение должно было выйти на PS2, но позже его разработка была прекращена, а франшиза оказалась забыта на долгие годы. Помимо Fear Effect Reinvented в разработке сейчас находится изометрическая стратегия Fear Effect Sedna, действие которой разворачивается в той же вымышленной вселенной.
Square Enix анонсировала ремейк Fear Effect
Фото © Kronos Digital Entertainment
Fear Effect Reinvented выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch в 2018 году.