Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 8 миллионов копий

Во время презентации Microsoft в рамках выставки Gamescom 2017 создатель PlayerUnknown's Battlegrounds подтвердил новые цифры продаж игры. В Steam онлайн-шутер приобрели уже более восьми миллионов человек.

Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds занимает второе место среди самых популярных игр в Steam: единовременно её запускали 699 231 человек. Более популярной оказалась только Dota 2 с пиком в 876 395 игроков. Судя по всему, вскоре PlayerUnknown's Battlegrounds может стать самым популярным проектом в истории платформы Steam.

PlayerUnknown's Battlegrounds всё ещё находится в раннем доступе. Дата релиза игры пока не известна, но уже анонсирована её версия для консоли Xbox One.