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Регион
Опубликовано 22 августа 2017, 08:55

Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили 8 миллионов копий

Онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds продолжает стремительно набирать популярность.

Фото:&nbsp;&copy; BLUEHOLE INC.

Фото: © BLUEHOLE INC.

Во время презентации Microsoft в рамках выставки Gamescom 2017 создатель PlayerUnknown's Battlegrounds подтвердил новые цифры продаж игры. В Steam онлайн-шутер приобрели уже более восьми миллионов человек.

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Продажи PlayerUnknown's Battlegrounds превысили восемь миллионов копий

Фото: © BLUEHOLE INC.

Сейчас PlayerUnknown's Battlegrounds занимает второе место среди самых популярных игр в Steam: единовременно её запускали 699 231 человек. Более популярной оказалась только Dota 2 с пиком в 876 395 игроков. Судя по всему, вскоре PlayerUnknown's Battlegrounds может стать самым популярным проектом в истории платформы Steam.

PlayerUnknown's Battlegrounds всё ещё находится в раннем доступе. Дата релиза игры пока не известна, но уже анонсирована её версия для консоли Xbox One.

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Станислав Погорский
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