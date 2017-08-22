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Опубликовано 22 августа 2017, 09:17

Мультиплеер Sea of Thieves объединит игроков на PC и Xbox One

Разработчики пиратского экшена Sea of Thieves подтвердили общий мультиплеер для PC и Xbox One.

Фото:&nbsp;&copy; facebook.com/SeaOfThievesGame

Фото: © facebook.com/SeaOfThievesGame

Студия Rare, разрабатывающая пиратский экшен Sea of Thieves, подтвердила, что игроки с PC и Xbox One будут находиться в одном мире и смогут объединяться в команды. Об этом стало известно на выставке Gamescom 2017.

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Мультиплеер Sea of Thieves объединит игроков на PC и Xbox One

Фото: © facebook.com/SeaOfThievesGame

По словам разработчиков, сейчас они стараются сбалансировать игру для обеих платформ. Согласно последней статистике, пользователи PC справляются с убийством врагов-скелетонов всего на 4,5 процента лучше, чем игроки на Xbox One. Команда Rare считает, что это хороший результат, но авторы намерены и дальше работать над этим аспектом. Разработчики также уделят особое внимание балансу в сражениях между игроками.

Sea of Thieves выйдет на PC и Xbox One в начале 2018 года.

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Станислав Погорский
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