"Я развелась с мужем, потому что за 5 лет брака он так и не построил туалет"
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На протяжении этого времени 20-летняя девушка дожидалась заката и шла справлять нужду в поле.
В Индии 20-летняя девушка добилась в суде разрешения на развод с супругом, поскольку в течение их семейной жизни, которая длилась всего пять лет, он так и не построил ей туалет. Всё это время пострадавшая была вынуждена справлять нужду в полях, сообщает AFP.
В прошлом году, по оценкам ЮНИСЕФ, около половины населения Индии не использовали туалеты
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Дело в том, что индийский закон позволяет разводиться супругам только в редких случаях, таких как насилие в семье и жестокое обращение. Поэтому это дело стало уникальным для страны. Суд в штате Раджастхан признал, что женщины часто вынуждены ждать темноты, чтобы использовать поля вместо туалета.
Мы тратим деньги на табак, алкоголь и телефоны, но не хотим строить туалеты, чтобы защитить достоинство семьи. В деревнях женщины должны ждать до заката, чтобы сходить по нужде. Это не только физическая жестокость, но и покушение на их честь