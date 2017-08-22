"Я развелась с мужем, потому что за 5 лет брака он так и не построил туалет"

В Индии 20-летняя девушка добилась в суде разрешения на развод с супругом, поскольку в течение их семейной жизни, которая длилась всего пять лет, он так и не построил ей туалет. Всё это время пострадавшая была вынуждена справлять нужду в полях, сообщает AFP.