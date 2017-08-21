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Опубликовано 21 августа 2017, 16:01

Россия выплатила последний внешний долг Советского Союза

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн была урегулирована соглашением между Правительством РФ и Советом министров БиГ.

Россия 8 августа погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед страной-кредитором, сообщает Минфин РФ.

Как отметили в министерстве, долг перед Боснией и Герцеговиной в $125,2 миллиона урегулировали соглашением между Правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины.

— Минфин России сообщает о завершении погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, — отмечается в сообщении.

Как сообщили в Минфине, в части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами не погашена только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн.

— Указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года, — отметили в министерстве.

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Арина Демидова
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