Россия выплатила последний внешний долг Советского Союза
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Задолженность перед Боснией и Герцеговиной в сумме $125,2 млн была урегулирована соглашением между Правительством РФ и Советом министров БиГ.
Россия 8 августа погасила внешний долг перед Боснией и Герцеговиной, который стал последним урегулированным обязательством СССР перед страной-кредитором, сообщает Минфин РФ.
Как отметили в министерстве, долг перед Боснией и Герцеговиной в $125,2 миллиона урегулировали соглашением между Правительством РФ и Советом министров Боснии и Герцеговины.
— Минфин России сообщает о завершении погашения задолженности Российской Федерации по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной, — отмечается в сообщении.
Как сообщили в Минфине, в части государственного внешнего долга РФ перед официальными двусторонними кредиторами не погашена только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн.
— Указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года, — отметили в министерстве.