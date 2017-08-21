В Госдуме просят СК проверить версию поджога в Ростове-на-Дону

В местных СМИ прошла информация, что неизвестные люди в течение нескольких недель пытались всеми силами выселить жильцов частных домов для того, чтобы освободить землю под строительство новых объектов.

Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Гетта направил запрос на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с требованием проверить версию поджога, который мог привести к крупному пожару в Ростове-на-Дону.

Ранее в местных СМИ прошла информация о том, как неизвестные люди приходили к хозяевам частных домов и предлагали выкупить землю, но никто не согласился. В ответ якобы прозвучала фраза: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить".

— Причина возгорания до сих пор не установлена, однако ряд жителей, пострадавших от пожара, утверждают, что незадолго до пожара в их адрес поступали угрозы поджога. Поводом для угроз указывается привлекательность земельных участков в районе пожара для дальнейшей коммерческой застройки, а также отказ собственников от добровольной продажи земли, — приводит текст депутатского запроса пресс-служба "Единой России". — Прошу Вас провести проверку информации, представленной в СМИ, и принять соответствующие меры.

Гетта также указал, что из обзора СМИ следует, что сегодняшний пожар — не единичный случай в данном районе города, что косвенно может подтвердить версию о причинах пожара.

По последним данным, количество пострадавших при крупном пожаре в Ростове-на-Дону увеличилось до 25 человек. У большинства из них отравление дымом и угарным газом.