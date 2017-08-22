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Опубликовано 22 августа 2017, 10:09

Авторы GTA V объявили о распродаже своих игр в Steam

Фото &copy; Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Лучшие игры компании Rockstar Games сейчас можно приобрести со скидкой до 70 процентов.

Студия Rockstar Games объявила о распродаже своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Сейчас можно сэкономить до 70 процентов.

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В Steam началась распродажа игр Rockstar Games

Фото © Rockstar Games

Среди доступных предложений: GTA V (скидка 50 процентов), Max Payne 3 (–65%), L.A. Noire (–70%), Bully (–65%) и Midnight Club 2 (–65%).

Акция заканчивается 25 августа.

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Сергей Сурепин
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