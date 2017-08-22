Авторы GTA V объявили о распродаже своих игр в Steam
Фото © Rockstar Games
Лучшие игры компании Rockstar Games сейчас можно приобрести со скидкой до 70 процентов.
Студия Rockstar Games объявила о распродаже своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Сейчас можно сэкономить до 70 процентов.
В Steam началась распродажа игр Rockstar Games
Фото © Rockstar Games
Среди доступных предложений: GTA V (скидка 50 процентов), Max Payne 3 (–65%), L.A. Noire (–70%), Bully (–65%) и Midnight Club 2 (–65%).
Акция заканчивается 25 августа.