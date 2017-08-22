Авторы экранизации Uncharted рассказали подробности фильма
Режиссёр и сценарист хотят выпустить картину, которая станет "Индианой Джонсом" для нового поколения.
Сценарист Джон Карнахан заявил, что экранизация Uncharted не будет похожа на "Индиану Джонса". Режиссёр Шон Леви при этом заявил, что новый фильм не будет уступать картинам Стивена Спилберга.
Экранизация Uncharted не будет похожа на "Индиану Джонса"
Фото: © Flickr/K putt
Джон Карнахан добавил, что фильм снимается с расчётом на новое поколение, которое не смотрело "Индиану Джонса". Сюжет расскажет о молодом Нейтане Дрейке.
Главную роль исполнит Том Холланд. До этого он сыграл в фильме "Человек-паук: Возвращение домой". У экранизации Uncharted пока нет даты выхода.