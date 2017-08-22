Blizzard показала новую карту для Overwatch

Вместе с этим разработчики опубликовали новое видео, приуроченное к анонсу Junkertown.

Студия Blizzard анонсировала новую карту для Overwatch. Она получила название Junkertown. Разработчики показали кинематографический трейлер.

В видео фигурируют два героя игры — Турбосвин и Крысавчик. Им необходимо придумать план крупного ограбления, но всё идёт не так.

Junkertown — новая карта для Overwatch Скриншот видео Overwatch RU