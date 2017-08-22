Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 августа 2017, 11:29

Blizzard показала новую карту для Overwatch

Скриншот видео Overwatch RU

Скриншот видео Overwatch RU

Вместе с этим разработчики опубликовали новое видео, приуроченное к анонсу Junkertown.

Студия Blizzard анонсировала новую карту для Overwatch. Она получила название Junkertown. Разработчики показали кинематографический трейлер.

В видео фигурируют два героя игры — Турбосвин и Крысавчик. Им необходимо придумать план крупного ограбления, но всё идёт не так.

image

Junkertown — новая карта для Overwatch

Скриншот видео Overwatch RU

Новая карта — дом обоих персонажей. Она будет спроектирована для игрового режима "Сопровождение". Локация расположена в Австралии и выполнена в стилистике "Безумного Макса".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • blizzard
  • overwatch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar