Blizzard показала новую карту для Overwatch
Вместе с этим разработчики опубликовали новое видео, приуроченное к анонсу Junkertown.
Студия Blizzard анонсировала новую карту для Overwatch. Она получила название Junkertown. Разработчики показали кинематографический трейлер.
В видео фигурируют два героя игры — Турбосвин и Крысавчик. Им необходимо придумать план крупного ограбления, но всё идёт не так.
Junkertown — новая карта для Overwatch
Новая карта — дом обоих персонажей. Она будет спроектирована для игрового режима "Сопровождение". Локация расположена в Австралии и выполнена в стилистике "Безумного Макса".