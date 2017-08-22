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Опубликовано 22 августа 2017, 12:11

Авторы Battlefield 1 представили новый режим игры

Фото &copy; Electronic Arts, Inc.

Фото © Electronic Arts, Inc.

Теперь в шутере появятся бои пять на пять. Закрытое тестирование состоится уже в сентябре.

Electronic Arts анонсировала Incursions — новый соревновательный режим для Battlefield 1. Бои в этом режиме ведутся пять на пять игроков.

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Incursions — новый режим для Battlefield 1

Фото © Electronic Arts, Inc.

В новом режиме игроки должны будут выбирать снаряжение до начала матча. Incursions создан специально для соревнований. Режим станет частью киберспорта.

Закрытое альфа-тестирование нового режима начинается в сентябре.

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Сергей Сурепин
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