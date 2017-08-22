Авторы Battlefield 1 представили новый режим игры
Фото © Electronic Arts, Inc.
Теперь в шутере появятся бои пять на пять. Закрытое тестирование состоится уже в сентябре.
Electronic Arts анонсировала Incursions — новый соревновательный режим для Battlefield 1. Бои в этом режиме ведутся пять на пять игроков.
Incursions — новый режим для Battlefield 1
Фото © Electronic Arts, Inc.
В новом режиме игроки должны будут выбирать снаряжение до начала матча. Incursions создан специально для соревнований. Режим станет частью киберспорта.
Закрытое альфа-тестирование нового режима начинается в сентябре.