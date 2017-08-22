Mercedes-Benz заинтересовался киберспортом

Производитель автомобилей будет спонсировать соревнования киберспортивной лиги ESL.

Киберспортивная лига ESL и Mercedes-Benz объявили о партнёрстве. Первое мероприятие, спонсируемое производителем автомобилей, состоится в Гамбурге. Это будет чемпионат по Dota 2 c призовым фондом в один миллион долларов.

Mercedes-Benz будет спонсировать киберспортивные турниры Фото: © Wiki

Руководитель ESL Ральф Райхарт отметил вклад новых партнёров. По его словам, это важный шаг для всей индустрии киберспорта.