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Опубликовано 22 августа 2017, 08:57

Mercedes-Benz заинтересовался киберспортом

Производитель автомобилей будет спонсировать соревнования киберспортивной лиги ESL.

Киберспортивная лига ESL и Mercedes-Benz объявили о партнёрстве. Первое мероприятие, спонсируемое производителем автомобилей, состоится в Гамбурге. Это будет чемпионат по Dota 2 c призовым фондом в один миллион долларов.

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Mercedes-Benz будет спонсировать киберспортивные турниры

Фото: © Wiki

Руководитель ESL Ральф Райхарт отметил вклад новых партнёров. По его словам, это важный шаг для всей индустрии киберспорта.

Турнир ESL One Hamburg — один из первых, кому удалось получить статус "мейджора" после введения новых правил со стороны Valve.

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Сергей Сурепин
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