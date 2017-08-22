Mercedes-Benz заинтересовался киберспортом
Производитель автомобилей будет спонсировать соревнования киберспортивной лиги ESL.
Киберспортивная лига ESL и Mercedes-Benz объявили о партнёрстве. Первое мероприятие, спонсируемое производителем автомобилей, состоится в Гамбурге. Это будет чемпионат по Dota 2 c призовым фондом в один миллион долларов.
Mercedes-Benz будет спонсировать киберспортивные турниры
Фото: © Wiki
Руководитель ESL Ральф Райхарт отметил вклад новых партнёров. По его словам, это важный шаг для всей индустрии киберспорта.
Турнир ESL One Hamburg — один из первых, кому удалось получить статус "мейджора" после введения новых правил со стороны Valve.