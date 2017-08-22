Ubisoft анонсировала Anno 1800
Компания Ubisoft представила дебютный трейлер градостроительного симулятора Anno 1800.
Ubisoft анонсировала Anno 1800, новую часть популярной серии градостроительных симуляторов.
События игры будут разворачиваться в начале XIX века. Важной частью антуража станут пароходы, конные экипажи, двухэтажные постройки и выставки новых изобретений. Среди доступных режимов будут сюжетная кампания, мультиплеер и творческий режим.
Ubisoft анонсировала Anno 1800
Фото: © Flickr/Ubisoft UK
Anno 1800 выйдет на PC в конце 2018 года.