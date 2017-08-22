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Опубликовано 22 августа 2017, 17:28

Ubisoft анонсировала Anno 1800

Компания Ubisoft представила дебютный трейлер градостроительного симулятора Anno 1800.

Ubisoft анонсировала Anno 1800, новую часть популярной серии градостроительных симуляторов.

События игры будут разворачиваться в начале XIX века. Важной частью антуража станут пароходы, конные экипажи, двухэтажные постройки и выставки новых изобретений. Среди доступных режимов будут сюжетная кампания, мультиплеер и творческий режим.

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Ubisoft анонсировала Anno 1800

Фото: © Flickr/Ubisoft UK

Anno 1800 выйдет на PC в конце 2018 года.

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