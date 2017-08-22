Анонсирована мобильная версия Final Fantasy XV

Pocket Edition будет рассказывать ту же историю про тех же героев, что и оригинальная Final Fantasy XV. Основными отличиями мобильной версии станут мультяшный визуальный стиль и изменённые игровые механики. Pocket Edition будет разделена на 10 эпизодов, первый из которых можно будет загрузить бесплатно.