Анонсирована мобильная версия Final Fantasy XV
Компания Square Enix собирается адаптировать свой последний хит для мобильных устройств.
На игровой выставке Gamescom 2017 компания Square Enix анонсировала Final Fantasy XV Pocket Edition, мобильную версию одноимённой игры.
Pocket Edition будет рассказывать ту же историю про тех же героев, что и оригинальная Final Fantasy XV. Основными отличиями мобильной версии станут мультяшный визуальный стиль и изменённые игровые механики. Pocket Edition будет разделена на 10 эпизодов, первый из которых можно будет загрузить бесплатно.
Анонсирована мобильная версия Final Fantasy XV
Final Fantasy XV Pocket Edition станет доступна для устройств на iOS и Android уже осенью этого года.