Анонсирован экшен Biomutant от авторов Just Cause 3

Действие Biomutant разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором после неизвестного инцидента вымерли все люди. Их место заняли мутировавшие звери, научившиеся обращаться с оружием и использовать технологии исчезнувшей цивилизации. Разработчики обещают открытый мир, боевую систему и расширенную прокачку персонажа.