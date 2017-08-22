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Опубликовано 22 августа 2017, 18:17

Анонсирован экшен Biomutant от авторов Just Cause 3

Компания THQ Nordic официально представила ролевую экшен-игру с открытым миром Biomutant.

THQ Nordic официально анонсировала Biomutant. Разработкой игры занимается студия Experiment 101, в чей состав входят бывшие разработчики игр Just Cause 3 и Mad Max.

Действие Biomutant разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором после неизвестного инцидента вымерли все люди. Их место заняли мутировавшие звери, научившиеся обращаться с оружием и использовать технологии исчезнувшей цивилизации. Разработчики обещают открытый мир, боевую систему и расширенную прокачку персонажа.

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Анонсирован экшен Biomutant от авторов Just Cause 3

Фото: © Кадр из видео YouTube/Gematsu

Biomutant выйдет на PC, PS4 и Xbox One в начале 2018 года.

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Станислав Погорский
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