Анонсирован экшен Biomutant от авторов Just Cause 3
Компания THQ Nordic официально представила ролевую экшен-игру с открытым миром Biomutant.
THQ Nordic официально анонсировала Biomutant. Разработкой игры занимается студия Experiment 101, в чей состав входят бывшие разработчики игр Just Cause 3 и Mad Max.
Действие Biomutant разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором после неизвестного инцидента вымерли все люди. Их место заняли мутировавшие звери, научившиеся обращаться с оружием и использовать технологии исчезнувшей цивилизации. Разработчики обещают открытый мир, боевую систему и расширенную прокачку персонажа.
Анонсирован экшен Biomutant от авторов Just Cause 3
Фото: © Кадр из видео YouTube/Gematsu
Biomutant выйдет на PC, PS4 и Xbox One в начале 2018 года.