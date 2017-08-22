Автор Ni no Kuni намекнул на анонс PC-версии игры

Хотя Хино не подтвердил разработку PC-версии напрямую, он заявил, что всем заинтересованным игрокам стоит следить за грядущими новостями на этот счёт.

Сейчас Level-5 заканчивает разработку Ni no Kuni 2, которая станет прямым продолжением оригинальной игры. Сиквел выйдет на PC и PS4 в январе 2018 года.