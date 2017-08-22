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Опубликовано 22 августа 2017, 18:48

Автор Ni no Kuni намекнул на анонс PC-версии игры

Студия Level-5, разработчик Ni no Kuni и Ni no Kuni 2, намекнула на возможность выхода оригинальной игры на PC.

Level-5 намекнула, что разработчики могут вскоре анонсировать PC-версию Ni no Kuni. Об этом заявил лично глава студии Акихиро Хино.

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Автор Ni no Kuni намекнул на анонс PC-версии игры

Фото: © Flickr/Community Mag

Хотя Хино не подтвердил разработку PC-версии напрямую, он заявил, что всем заинтересованным игрокам стоит следить за грядущими новостями на этот счёт.

Сейчас Level-5 заканчивает разработку Ni no Kuni 2, которая станет прямым продолжением оригинальной игры. Сиквел выйдет на PC и PS4 в январе 2018 года.

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Станислав Погорский
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