Автор Ni no Kuni намекнул на анонс PC-версии игры
Студия Level-5, разработчик Ni no Kuni и Ni no Kuni 2, намекнула на возможность выхода оригинальной игры на PC.
Level-5 намекнула, что разработчики могут вскоре анонсировать PC-версию Ni no Kuni. Об этом заявил лично глава студии Акихиро Хино.
Автор Ni no Kuni намекнул на анонс PC-версии игры
Фото: © Flickr/Community Mag
Хотя Хино не подтвердил разработку PC-версии напрямую, он заявил, что всем заинтересованным игрокам стоит следить за грядущими новостями на этот счёт.
Сейчас Level-5 заканчивает разработку Ni no Kuni 2, которая станет прямым продолжением оригинальной игры. Сиквел выйдет на PC и PS4 в январе 2018 года.