Объявлена дата выхода гоночной игры The Crew 2

Ubisoft представила новый геймплейный трейлер The Crew 2, в котором также сообщается окончательная дата выхода игры.

The Crew 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 марта 2018 года.

Главной особенностью The Crew 2 в сравнении с оригиналом станет возможность мгновенно переключаться между автомобилем, лодками и самолётами. Игрокам предстоит устраивать заезды в большом открытом мире, основанном на карте Америки.