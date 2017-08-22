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Опубликовано 22 августа 2017, 19:03

Объявлена дата выхода гоночной игры The Crew 2

Компания Ubisoft объявила дату выхода сетевой гоночной игры The Crew 2 на выставке Gamescom 2017.

Ubisoft представила новый геймплейный трейлер The Crew 2, в котором также сообщается окончательная дата выхода игры.

The Crew 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 марта 2018 года.

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Объявлена дата выхода гоночной игры The Crew 2

Фото: © Кадр из видео YouTube/Ubisoft UK

Главной особенностью The Crew 2 в сравнении с оригиналом станет возможность мгновенно переключаться между автомобилем, лодками и самолётами. Игрокам предстоит устраивать заезды в большом открытом мире, основанном на карте Америки.

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Станислав Погорский
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