Объявлена дата выхода гоночной игры The Crew 2
Компания Ubisoft объявила дату выхода сетевой гоночной игры The Crew 2 на выставке Gamescom 2017.
Ubisoft представила новый геймплейный трейлер The Crew 2, в котором также сообщается окончательная дата выхода игры.
The Crew 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 марта 2018 года.
Объявлена дата выхода гоночной игры The Crew 2
Фото: © Кадр из видео YouTube/Ubisoft UK
Главной особенностью The Crew 2 в сравнении с оригиналом станет возможность мгновенно переключаться между автомобилем, лодками и самолётами. Игрокам предстоит устраивать заезды в большом открытом мире, основанном на карте Америки.