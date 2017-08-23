Авторы Overwatch рассказали о будущих изменениях

Главный дизайнер Overwatch Джефф Гудман рассказал, что студия Blizzard сейчас работает над изменениями D.Va. Для героини они станут значительными.

Blizzard изменит характеристики одного из персонажей Overwatch Фото © Blizzard Entertainment

Во-первых, разработчики в два раза уменьшат время действия защитной матрицы. Во-вторых, игроки смогут использовать атомные пушки во время полёта.