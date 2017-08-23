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Опубликовано 23 августа 2017, 11:05

Авторы Overwatch рассказали о будущих изменениях

Они затронут персонажа D.Va. В первую очередь снижены будут её защитные качества.

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Главный дизайнер Overwatch Джефф Гудман рассказал, что студия Blizzard сейчас работает над изменениями D.Va. Для героини они станут значительными.

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Blizzard изменит характеристики одного из персонажей Overwatch

Фото © Blizzard Entertainment

Во-первых, разработчики в два раза уменьшат время действия защитной матрицы. Во-вторых, игроки смогут использовать атомные пушки во время полёта.

В ближайшее время изменения баланса будут доступны на тестовых серверах. У финального релиза пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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