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Опубликовано 23 августа 2017, 11:27

Хоррор-игры временно доступны за символическую плату

Сервис Humble Bundle устроил акцию Spooky Horror — распродажу игр в жанре хоррор.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Магазин Humble Bundle объявил новую распродажу игр — Spooky Horror. В этот раз за небольшую сумму можно приобрести огромное количество хорроров.

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Humble Bundle начал распродажу хоррор-игр

Фото © Wikimedia Commons

За один доллар вы получите: Dead Age, DreadOut, DreadOut: Keepers of The Dark и Lakeview Cabin Collection. За шесть долларов: Layers of Fear, Alien: Isolation и Five Nights at Freddy's: Sister Location. За десять долларов вы получите доступ к Dead by Daylight.

Все игры активируются в Steam. Специальное предложение действует две недели.

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Сергей Сурепин
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