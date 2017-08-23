Хоррор-игры временно доступны за символическую плату
Сервис Humble Bundle устроил акцию Spooky Horror — распродажу игр в жанре хоррор.
Фото © Wikimedia Commons
Магазин Humble Bundle объявил новую распродажу игр — Spooky Horror. В этот раз за небольшую сумму можно приобрести огромное количество хорроров.
Humble Bundle начал распродажу хоррор-игр
Фото © Wikimedia Commons
За один доллар вы получите: Dead Age, DreadOut, DreadOut: Keepers of The Dark и Lakeview Cabin Collection. За шесть долларов: Layers of Fear, Alien: Isolation и Five Nights at Freddy's: Sister Location. За десять долларов вы получите доступ к Dead by Daylight.
Все игры активируются в Steam. Специальное предложение действует две недели.