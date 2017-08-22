Виктору Буту добавили 15 суток к тюремному сроку за беседу с корреспондентом RT

Кроме того, россиянин в течение двух месяцев не сможет общаться со своими близкими по телефону.

Американские власти наказали российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в США, за разговор с корреспондентом российского телеканала RT. Как сообщает РИА "Новости", Бута на два месяца лишили возможности общаться со своими близкими по телефону и добавили к сроку 15 дней.

— Виктор позвонил мне полчаса назад и сообщил, что за разговор с ведущим телеканала RT, имя которого не значилось в списке разрешённых контактов, его наказали двухмесячным запретом на телефонные звонки и покупки в тюремном магазине, а также аннулировали 15 дней досрочного освобождения, присуждённые за хорошее поведение, — приводит агентство слова жены Бута Аллы.