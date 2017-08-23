"Халл Сити" уступил клубу из третьего дивизиона и покинул Кубок английской лиги
Леонид Слуцкий с футболистами "Халл Сити". Фото: © Twitter/Hull City
Возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким футбольный клуб "Халл Сити" в гостях со счётом 2:0 проиграл клубу из Лиги 1 (третий по силе английский дивизион. — Прим. Лайфа) "Донкастер Роверс" и вылетел из Кубка английской лиги.
В первом тайме матча зрители, пришедшие на стадион "Кипмоут", голов не увидели. Однако сразу после перерыва, на 48-й минуте, нападающий хозяев поля Алфи Мэй открыл счёт. Спустя ещё шесть минут полузащитник Томми Роу во второй раз огорчил голкипера "тигров" и, как оказалось, поставил точку во всём матче.
"Донкастер Роверс" вышел в третий раунд турнира, его соперник станет известен позднее во время жеребьёвки. Подопечные Слуцкого же помимо выступления в Чемпионшипе смогут побороться за ещё один трофей — Кубок Англии, розыгрыш которого стартует чуть позже.