"Халл Сити" уступил клубу из третьего дивизиона и покинул Кубок английской лиги

Возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким футбольный клуб "Халл Сити" в гостях со счётом 2:0 проиграл клубу из Лиги 1 (третий по силе английский дивизион. — Прим. Лайфа) "Донкастер Роверс" и вылетел из Кубка английской лиги.

В первом тайме матча зрители, пришедшие на стадион "Кипмоут", голов не увидели. Однако сразу после перерыва, на 48-й минуте, нападающий хозяев поля Алфи Мэй открыл счёт. Спустя ещё шесть минут полузащитник Томми Роу во второй раз огорчил голкипера "тигров" и, как оказалось, поставил точку во всём матче.