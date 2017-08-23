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Регион
Опубликовано 23 августа 2017, 00:38

Ким Чен Ын распорядился увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

Ким Чен Ын с северокорейскими военными. Фото: &copy;&nbsp;KCNA/REUTERS&nbsp;

Ким Чен Ын с северокорейскими военными. Фото: © KCNA/REUTERS 

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал распоряжение увеличить производство твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Эксперты рассматривают этот шаг как проявление решимости КНДР вопреки санкциям и осуждению международного сообщества наращивать число ракет, способных достичь материковой части США.

В то же время отмечается, что северокорейским специалистам ещё только предстоит разработать технологию повторного входа ракеты в земную атмосферу, что считается ключевым элементом в развитии МБР.

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Кирилл Бондарь
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