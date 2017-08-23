Ким Чен Ын распорядился увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей
Ким Чен Ын с северокорейскими военными. Фото: © KCNA/REUTERS
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал распоряжение увеличить производство твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Эксперты рассматривают этот шаг как проявление решимости КНДР вопреки санкциям и осуждению международного сообщества наращивать число ракет, способных достичь материковой части США.
В то же время отмечается, что северокорейским специалистам ещё только предстоит разработать технологию повторного входа ракеты в земную атмосферу, что считается ключевым элементом в развитии МБР.