Ким Чен Ын распорядился увеличить производство боеголовок и ракетных двигателей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал распоряжение увеличить производство твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В то же время отмечается, что северокорейским специалистам ещё только предстоит разработать технологию повторного входа ракеты в земную атмосферу, что считается ключевым элементом в развитии МБР.