Леонтьев выразил неуверенность в адекватности доклада о Сечине и Володине

Пресс-секретарь "Роснефти" предположил, что подобные прогнозы могут быть проявлением мании величия.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев предположил, что у авторов доклада о риске ослабления позиций главы нефтегазовой компании Игоря Сечина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и бизнесмена Аркадия Ротенберга после выборов 2018 года наблюдаются признаки серьёзного психического расстройства, сообщает РБК.

— Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу, — отметил Леонтьев.

При этом пресс-секретарь "Роснефти" не исключил, что авторы доклада могли руководствоваться корыстными целями.

— Человек без корыстных помыслов и в здравом уме утверждать такого не может. Значит, он или душевно расстроен, или корыстно настроен, — отметил Михаил Леонтьев.

Ранее в опубликованном докладе "Политбюро 2.0" представители компании "Минченко консалтинг" сделали предположение, что Сечин, Володин и Ротенберг находятся в "переходной зоне" и якобы возможен "риск их ослабления".