Авторы Call of Duty: WWII показали новый режим игры

Activision рассказала о режиме Headquarters. Он впервые появится в серии Call of Duty и позволит выполнять игрокам динамические задания.

Headquarters — новый игровой режим в серии Call of Duty Фото © Activision

Среди заданий будут управление зенитным орудием, противостояние вражеским атакам и многие другие. Также в многопользовательском лобби будет стрельбище — игроки смогут оттачивать свои навыки.