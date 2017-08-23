Авторы Call of Duty: WWII показали новый режим игры
Разработчики поделились новыми подробностями будущего шутера о Второй мировой войне.
Фото © Activision
Activision рассказала о режиме Headquarters. Он впервые появится в серии Call of Duty и позволит выполнять игрокам динамические задания.
Headquarters — новый игровой режим в серии Call of Duty
Фото © Activision
Среди заданий будут управление зенитным орудием, противостояние вражеским атакам и многие другие. Также в многопользовательском лобби будет стрельбище — игроки смогут оттачивать свои навыки.
Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.