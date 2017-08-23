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Опубликовано 23 августа 2017, 12:05

Авторы Call of Duty: WWII показали новый режим игры

Разработчики поделились новыми подробностями будущего шутера о Второй мировой войне.

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Activision рассказала о режиме Headquarters. Он впервые появится в серии Call of Duty и позволит выполнять игрокам динамические задания.

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Headquarters — новый игровой режим в серии Call of Duty

Фото © Activision

Среди заданий будут управление зенитным орудием, противостояние вражеским атакам и многие другие. Также в многопользовательском лобби будет стрельбище — игроки смогут оттачивать свои навыки.

Call of Duty: WWII выйдет 3 ноября 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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