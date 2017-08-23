Авторы Brink сделали игру бесплатной
Спустя шесть лет после выхода онлайн-шутера разработчики перешли на новую модель распространения.
Фото © Bethesda Softworks
Студия Splash Damage объявила о переходе Brink на новую модель распространения. Теперь это шутер free-to-play.
Шутер Brink стал бесплатным
Фото © Bethesda Softworks
Разработчики последние несколько лет занимались многопользовательскими режимами для Batman: Arkham Origins и Gears of War 4. Также команда работала над Return to Castle Wolfenstein и Doom 3.
Студия Splash Damage пока не анонсировала новые дополнения или изменения в связи с переходом на новую модель распространения.