Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 августа 2017, 12:31

Авторы Brink сделали игру бесплатной

Спустя шесть лет после выхода онлайн-шутера разработчики перешли на новую модель распространения.

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Студия Splash Damage объявила о переходе Brink на новую модель распространения. Теперь это шутер free-to-play.

image

Шутер Brink стал бесплатным

Фото © Bethesda Softworks

Разработчики последние несколько лет занимались многопользовательскими режимами для Batman: Arkham Origins и Gears of War 4. Также команда работала над Return to Castle Wolfenstein и Doom 3.

Студия Splash Damage пока не анонсировала новые дополнения или изменения в связи с переходом на новую модель распространения.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar