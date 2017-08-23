Shadow Warrior стала временно бесплатной
Бесплатную копию игры можно получить сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Фото © Devolver Digital
Devolver Digital объявила о новой акции. Сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam можно бесплатно получить боевик Shadow Warrior.
Shadow Warrior бесплатна в Steam
Фото © Devolver Digital
Специальное предложение действует до 23 августа, 20:00 по московскому времени.
Вместе с этим разработчики сделали скидку на вторую часть игры. До 25 августа вы можете купить Shadow Warrior 2 в два раза дешевле.