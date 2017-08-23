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Опубликовано 23 августа 2017, 13:11

Shadow Warrior стала временно бесплатной

Бесплатную копию игры можно получить сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Фото &copy; Devolver Digital

Фото © Devolver Digital

Devolver Digital объявила о новой акции. Сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam можно бесплатно получить боевик Shadow Warrior.

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Shadow Warrior бесплатна в Steam

Фото © Devolver Digital

Специальное предложение действует до 23 августа, 20:00 по московскому времени.

Вместе с этим разработчики сделали скидку на вторую часть игры. До 25 августа вы можете купить Shadow Warrior 2 в два раза дешевле.

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Сергей Сурепин
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