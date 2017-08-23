"Прими себя или иди в спортзал!" Мэрайю Кэри поймали на бесстыдном фотошопе

Как сообщает The Sun, 47-летняя Мэрайя Кэри поделилась в "Инстаграме" с поклонниками фото с обложки журнала Paper, посвящённого Лас-Вегасу, для которого певица не постеснялась сняться топлесс, надев колготки в сетку, перчатки и несколько украшений.

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Авг 21 2017 в 9:10 PDT

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey) Авг 21 2017 в 9:11 PDT

На обложке Мэрайя выглядит ослепительно, однако поклонники принялись критиковать её, обвинив в чрезмерном употреблении фотошопа.

"Ну уж слишком много фотошопа!" — написал один из фанатов Мэрайи.

"Хахахаха... может, хватит редактировать так фото?! Это глупо! Либо прими себя такой, какая ты есть, либо отправляйся в спортзал", — разгневался другой.

Стоит отметить, что на выступлениях 47-летняя певица выглядит гораздо полнее. Ранее в Сети сообщалось, что за последние несколько лет Мэрайя сильно располнела и сейчас её вес достиг 120 килограммов.

Однако это нисколько не смущает певицу, и она продолжает появляться на публике в откровенных нарядах.