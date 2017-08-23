"Прими себя или иди в спортзал!" Мэрайю Кэри поймали на бесстыдном фотошопе
Поклонники обвинили Мэрайю Кэри в использовании фотошопа после того, как увидели её на обложке журнала Paper. На фото певица продемонстрировала подтянутую фигуру и стройную талию, а обнажённую грудь прикрыла лишь волосами.
Как сообщает The Sun, 47-летняя Мэрайя Кэри поделилась в "Инстаграме" с поклонниками фото с обложки журнала Paper, посвящённого Лас-Вегасу, для которого певица не постеснялась сняться топлесс, надев колготки в сетку, перчатки и несколько украшений.
На обложке Мэрайя выглядит ослепительно, однако поклонники принялись критиковать её, обвинив в чрезмерном употреблении фотошопа.
"Ну уж слишком много фотошопа!" — написал один из фанатов Мэрайи.
"Хахахаха... может, хватит редактировать так фото?! Это глупо! Либо прими себя такой, какая ты есть, либо отправляйся в спортзал", — разгневался другой.
Стоит отметить, что на выступлениях 47-летняя певица выглядит гораздо полнее. Ранее в Сети сообщалось, что за последние несколько лет Мэрайя сильно располнела и сейчас её вес достиг 120 килограммов.
Однако это нисколько не смущает певицу, и она продолжает появляться на публике в откровенных нарядах.
Напомним, что Мэрайю уже не первый раз обвиняют в употреблении фотошопа. Так, например, в 2015 году фанаты были шокированы стройными ногами и руками поп-исполнительницы на обложке сборника хитов Number 1 to Infinity. А совсем недавно поп-дива посетила гавайскую вечеринку и выложила фото в "Инстаграм". Её единомышленники также удивились постройневшим ногам и уменьшенному животу.