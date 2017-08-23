Неверов призвал делать выводы из спора Поклонской и Родниной о Николае II
Сергей Неверов. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Народные избранницы поспорили в социальных сетях, как россияне должны относиться к убитому царю.
Заместитель председателя Государственной думы, секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов призвал делать выводы из спора его коллег Ирины Родниной и Натальи Поклонской в социальных сетях по поводу личности российского императора Николая II.
— Депутаты свободны в высказывании своих позиций. И, естественно, в этой части и Ирина Константиновна, и Наталья Владимировна выражают каждая свою точку зрения. В любой дискуссии всегда определяется истина. И я надеюсь, что люди, которые сегодня видят эту дискуссию, для себя какие-то выводы сделают, — приводит РИА "Новости" слова Неверова.
Неверов отметил, что депутаты "обменялись любезностями", и напомнил, что каждый имеет право на своё мнение, и назвал хорошим то, что у Родниной и Поклонской не было категорийности, "что мы вот это будем запрещать, а это будем разрешать".
Спор в социальных сетях начался с того, что Ирина Роднина на своей странице в "Инстаграме" разместила скриншот публикации Поклонской. Та критиковала позицию Родниной о вкладе Николая II в историю страны.
Олимпийская чемпионка посоветовала "новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым".