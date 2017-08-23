Затраты на электричество для майнинга превысили энергопотребление Хорватии

Мировые затраты электроэнергии для майнинга биткоинов и эфириумов уже превысили энергозатраты Хорватии и Туниса. Об этом сообщает Digiconomist.

Как следует из данных портала на 23 августа, энергозатраты на майнинг уже превысили 16 тераватт-часов в год. Для сравнения: энергопотребление Хорватии составляет 15,74 тераватт-часа в год.