Затраты на электричество для майнинга превысили энергопотребление Хорватии
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Мировые затраты электроэнергии для майнинга биткоинов и эфириумов уже превысили энергозатраты Хорватии и Туниса. Об этом сообщает Digiconomist.
Как следует из данных портала на 23 августа, энергозатраты на майнинг уже превысили 16 тераватт-часов в год. Для сравнения: энергопотребление Хорватии составляет 15,74 тераватт-часа в год.
Биткоин и эфириум — это криптовалюты, которые работают на базе блокчейна. Стоимость биткоина уже превышает четыре тысячи долларов.