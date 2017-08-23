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Регион
Опубликовано 23 августа 2017, 17:06

Затраты на электричество для майнинга превысили энергопотребление Хорватии

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Мировые затраты электроэнергии для майнинга биткоинов и эфириумов уже превысили энергозатраты Хорватии и Туниса. Об этом сообщает Digiconomist.

Как следует из данных портала на 23 августа, энергозатраты на майнинг уже превысили 16 тераватт-часов в год. Для сравнения: энергопотребление Хорватии составляет 15,74 тераватт-часа в год.

Биткоин и эфириум — это криптовалюты, которые работают на базе блокчейна. Стоимость биткоина уже превышает четыре тысячи долларов.

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Сергей Асташов
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