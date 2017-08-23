В Injustice 2 появится Хеллбой

На игровой выставке Gamescom 2017 разработчики из NetherRealm Studios показали второй набор бойцов для файтинга Injustice 2 по комиксам DC.

В набор войдут суперзлодей Чёрная Манта из комиксов и грядущего фильма "Аквамен", Райден из серии Mortal Kombat и Хеллбой из одноимённого фильма. Комплект можно будет приобрести отдельно или в составе Ultimate Edition, также включающего в себя шесть других персонажей.