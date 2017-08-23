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Опубликовано 23 августа 2017, 17:07

В Injustice 2 появится Хеллбой

Фото &copy;&nbsp;Warner Bros. Interactive Entertainment

Фото © Warner Bros. Interactive Entertainment

Авторы файтинга Injustice 2 представили второй набор дополнительных бойцов для игры.

На игровой выставке Gamescom 2017 разработчики из NetherRealm Studios показали второй набор бойцов для файтинга Injustice 2 по комиксам DC.

В набор войдут суперзлодей Чёрная Манта из комиксов и грядущего фильма "Аквамен", Райден из серии Mortal Kombat и Хеллбой из одноимённого фильма. Комплект можно будет приобрести отдельно или в составе Ultimate Edition, также включающего в себя шесть других персонажей.

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В Injustice 2 появится Хеллбой

Фото © Warner Bros. Interactive Entertainment

Дата выхода набора не сообщается. Файтинг Injustice 2 доступен на PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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