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Опубликовано 23 августа 2017, 17:38

Анонсировано бесплатное дополнение для Titanfall 2

Авторы фантастического шутера от первого лица Titanfall 2 представили бесплатное дополнение Postcards From the Frontier.

Дополнение под названием Postcards From the Frontier будет включать себя контент для мультиплеера Titanfall 2, который будет доступен для всех бесплатно.

В состав дополнения войдёт новая анимация добивания противников, дополнительная локация и режим Frontier Defence, доступный на картах Angel City, Drydock и Exoplanet.

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Анонсировано бесплатное дополнение для Titanfall 2

Фото: © Кадр из видео YouTube/Titanfall Official

Postcards From the Frontier станет доступно для всех игроков Titanfall 2 на PC, PS4 и Xbox One уже 29 августа.

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Станислав Погорский
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