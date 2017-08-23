Анонсировано бесплатное дополнение для Titanfall 2
Авторы фантастического шутера от первого лица Titanfall 2 представили бесплатное дополнение Postcards From the Frontier.
Дополнение под названием Postcards From the Frontier будет включать себя контент для мультиплеера Titanfall 2, который будет доступен для всех бесплатно.
В состав дополнения войдёт новая анимация добивания противников, дополнительная локация и режим Frontier Defence, доступный на картах Angel City, Drydock и Exoplanet.
Анонсировано бесплатное дополнение для Titanfall 2
Фото: © Кадр из видео YouTube/Titanfall Official
Postcards From the Frontier станет доступно для всех игроков Titanfall 2 на PC, PS4 и Xbox One уже 29 августа.