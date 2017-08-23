Дополнение под названием Postcards From the Frontier будет включать себя контент для мультиплеера Titanfall 2, который будет доступен для всех бесплатно.

В состав дополнения войдёт новая анимация добивания противников, дополнительная локация и режим Frontier Defence, доступный на картах Angel City, Drydock и Exoplanet.

Анонсировано бесплатное дополнение для Titanfall 2 Фото: © Кадр из видео YouTube/Titanfall Official