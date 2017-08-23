Анонсировано дополнение про экологию для Cities: Skylines

Темой дополнения станет озеленение современных городов и использование чистых источников энергии. Тем, кто уже построил мегаполис своей мечты в Cities: Skylines, предстоит решить, как сделать его экологически чистым.

Green Cities добавит в игру более двух сотен новых зданий и множество различных возможностей для планирования и обустройства городов.