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Опубликовано 23 августа 2017, 17:54

Анонсировано дополнение про экологию для Cities: Skylines

Paradox Interactive анонсировала очередное дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines.

В рамках игровой выставки Gamescom 2017 состоялся анонс дополнения Green Cities для Cities: Skylines.

Темой дополнения станет озеленение современных городов и использование чистых источников энергии. Тем, кто уже построил мегаполис своей мечты в Cities: Skylines, предстоит решить, как сделать его экологически чистым.

Green Cities добавит в игру более двух сотен новых зданий и множество различных возможностей для планирования и обустройства городов.

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Анонсировано дополнение про экологию для Cities: Skylines

Фото: © Кадр из видео YouTube/Paradox Interactive

Green Cities будет стоить 13 долларов и выйдет до конца этого года.

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Станислав Погорский
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