Анонсировано дополнение про экологию для Cities: Skylines
Paradox Interactive анонсировала очередное дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines.
В рамках игровой выставки Gamescom 2017 состоялся анонс дополнения Green Cities для Cities: Skylines.
Темой дополнения станет озеленение современных городов и использование чистых источников энергии. Тем, кто уже построил мегаполис своей мечты в Cities: Skylines, предстоит решить, как сделать его экологически чистым.
Green Cities добавит в игру более двух сотен новых зданий и множество различных возможностей для планирования и обустройства городов.
Анонсировано дополнение про экологию для Cities: Skylines
Фото: © Кадр из видео YouTube/Paradox Interactive
Green Cities будет стоить 13 долларов и выйдет до конца этого года.