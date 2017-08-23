Студия Dontnod, известная по игровому сериалу про подростков Life is Strange, объявила о новом проекте.

Французская студия Dontnod объявила о сотрудничестве с издателем Bandai Namco. Вместе с японским партнёром команда займётся созданием совершенно новой игры.

Авторы Life is Strange создадут новую игру в сотрудничестве с Bandai Namco

Местом действия будущего проекта Dontnod станет выдуманный город на территории США. Игрок примет участие в детективной истории, целью которой станет раскрытие некой тайной. Сообщается, что проект будет представлен публике в 2018 году.

Помимо новой игры студия Dontnod сейчас работает над RPG Vampyr и продолжением Life is Strange.