Авторы Life is Strange создадут новую игру в сотрудничестве с Bandai Namco
Студия Dontnod, известная по игровому сериалу про подростков Life is Strange, объявила о новом проекте.
Французская студия Dontnod объявила о сотрудничестве с издателем Bandai Namco. Вместе с японским партнёром команда займётся созданием совершенно новой игры.
Авторы Life is Strange создадут новую игру в сотрудничестве с Bandai Namco
Местом действия будущего проекта Dontnod станет выдуманный город на территории США. Игрок примет участие в детективной истории, целью которой станет раскрытие некой тайной. Сообщается, что проект будет представлен публике в 2018 году.
Помимо новой игры студия Dontnod сейчас работает над RPG Vampyr и продолжением Life is Strange.