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Регион
Опубликовано 23 августа 2017, 18:19

Авторы Life is Strange создадут новую игру в сотрудничестве с Bandai Namco

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/IGN

Скриншот видео youtube.com/IGN

Студия Dontnod, известная по игровому сериалу про подростков Life is Strange, объявила о новом проекте.

Французская студия Dontnod объявила о сотрудничестве с издателем Bandai Namco. Вместе с японским партнёром команда займётся созданием совершенно новой игры.

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Авторы Life is Strange создадут новую игру в сотрудничестве с Bandai Namco

Скриншот видео youtube.com/IGN

Местом действия будущего проекта Dontnod станет выдуманный город на территории США. Игрок примет участие в детективной истории, целью которой станет раскрытие некой тайной. Сообщается, что проект будет представлен публике в 2018 году.

Помимо новой игры студия Dontnod сейчас работает над RPG Vampyr и продолжением Life is Strange.

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Станислав Погорский
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