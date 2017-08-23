Сколько денег потребуется россиянам, чтобы собрать детей в школу

Как отмечается, школьная форма для девочек стоит минимум на 500 рублей дороже, чем для мальчиков.

Форма для российского школьника обойдётся минимум в 4000 рублей в Москве, сообщают "Дни.ру". В издании посчитали, сколько каждая столичная семья потратит на сборы одного ребёнка в школу в этом году.

Комплект для мальчика, в котором брюки, рубашка, жилетка и пиджак, стоит от 4000 рублей. "Программа минимум" для девочки — 4500 рублей (платье). А комплект из юбки, блузки и пиджака обойдётся в 5000 рублей минимум.

Что касается обуви, ботинки для мальчиков от тысячи, а туфли для девочек обойдутся минимум в 1200 рублей за пару. В качестве сменной обуви предлагаются лёгкие полуботинки за 400 рублей.

На спортивную форму, как предполагается, затраты составят от 1300 рублей за комплект из футболки и шортов или спортивный костюм. Несколько пар носков и колготок — ещё около 300 рублей. Дополнительные пары рубашек и блузок — примерно на тысячу-полторы рублей. Все затраты на одежду оцениваются в 9000 рублей.

Кроме того, нужен ранец или рюкзак, цены на которые начинаются от 600 рублей, качественные ортопедические — от 2500 рублей. Потребуются также пластилин, краски, кисточки, цветная и бархатная бумага, альбомы для рисования и многое другое. Все аксессуары оценили примерно в 400 рублей.