Tyranny получит сюжетное дополнение
На игровой выставке Gamescom 2017 состоялся анонс дополнения Bastard's Wound для Tyranny.
Разработчик ролевой игры Tyranny — студия Paradox Interactive представила трейлер сюжетного дополнения Bastard's Wound.
Bastard's Wound добавит в игру новую локацию, во время исследования которой игрок сможет узнать подробности истории персонажей Барики, Лантри и Фуги. Также разработчики планируют выпустить бесплатное обновление, которое добавит новый сюжетный контент и дополнительную концовку.
Tyranny получит сюжетное дополнение
Bastard's Wound выйдет 7 сентября и обойдётся в 15 долларов. В этот же день будет выпущено бесплатное обновление.