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Опубликовано 23 августа 2017, 18:34

Tyranny получит сюжетное дополнение

На игровой выставке Gamescom 2017 состоялся анонс дополнения Bastard's Wound для Tyranny.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Paradox Interactive

Скриншот видео youtube.com/Paradox Interactive

Разработчик ролевой игры Tyranny — студия Paradox Interactive представила трейлер сюжетного дополнения Bastard's Wound.

Bastard's Wound добавит в игру новую локацию, во время исследования которой игрок сможет узнать подробности истории персонажей Барики, Лантри и Фуги. Также разработчики планируют выпустить бесплатное обновление, которое добавит новый сюжетный контент и дополнительную концовку.

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Tyranny получит сюжетное дополнение

Скриншот видео youtube.com/Paradox Interactive

Bastard's Wound выйдет 7 сентября и обойдётся в 15 долларов. В этот же день будет выпущено бесплатное обновление.

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Станислав Погорский
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