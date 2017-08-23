Tyranny получит сюжетное дополнение

Bastard's Wound добавит в игру новую локацию, во время исследования которой игрок сможет узнать подробности истории персонажей Барики, Лантри и Фуги. Также разработчики планируют выпустить бесплатное обновление, которое добавит новый сюжетный контент и дополнительную концовку.