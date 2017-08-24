Bethesda объявила о распродаже своих игр
Фото © Bethesda Softworks LLC
Акцию издатель видеоигр устроил в связи с проведением ежегодного мероприятия QuakeCon.
Bethesda объявила о распродаже ранее выпущенных игр. Скидки составляют до 75%.
Bethesda продаёт игры с большой скидкой
Фото © Bethesda Softworks LLC
В списке можно найти: Dishonored 2, DOOM, Fallout 4, Prey, Wolfenstein, серию The Elder Scrolls, The Evil Within и многие другие. Приобрести игры по скидке можно в магазине Humble Bundle.
Специальное предложение действует до 29 августа. QuakeCon пройдёт с 24 по 27 августа.