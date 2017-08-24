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Опубликовано 24 августа 2017, 08:37

Bethesda объявила о распродаже своих игр

Фото &copy; Bethesda Softworks LLC

Фото © Bethesda Softworks LLC

Акцию издатель видеоигр устроил в связи с проведением ежегодного мероприятия QuakeCon.

Bethesda объявила о распродаже ранее выпущенных игр. Скидки составляют до 75%.

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Bethesda продаёт игры с большой скидкой

Фото © Bethesda Softworks LLC

В списке можно найти: Dishonored 2, DOOM, Fallout 4, Prey, Wolfenstein, серию The Elder Scrolls, The Evil Within и многие другие. Приобрести игры по скидке можно в магазине Humble Bundle.

Специальное предложение действует до 29 августа. QuakeCon пройдёт с 24 по 27 августа.

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Сергей Сурепин
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