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Опубликовано 24 августа 2017, 08:52

Авторы Hearthstone анонсировали новый контент

Скриншот видео Hearthstone Россия

Скриншот видео Hearthstone Россия

По мотивам игры выйдут не только комиксы, но и серия короткометражных кинематографичных видео.

Blizzard во время Gamescom 2017 анонсировала серию короткометражных видео и комиксов по Hearthstone: Heroes of Warcraft. Первый ролик получил название "Наш дом".

Короткометражный фильм похож на мультфильмы, которые выпускает Disney. В ролике есть песни и танцы.

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Blizzard анонсировала комиксы и короткометражки по Hearthstone.

Скриншот видео Hearthstone Россия

Комиксы и другие короткометражные фильмы будут выходить в течение года.

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Сергей Сурепин
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