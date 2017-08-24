Авторы Hearthstone анонсировали новый контент

По мотивам игры выйдут не только комиксы, но и серия короткометражных кинематографичных видео.

Blizzard во время Gamescom 2017 анонсировала серию короткометражных видео и комиксов по Hearthstone: Heroes of Warcraft. Первый ролик получил название "Наш дом".

Короткометражный фильм похож на мультфильмы, которые выпускает Disney. В ролике есть песни и танцы.

Blizzard анонсировала комиксы и короткометражки по Hearthstone. Скриншот видео Hearthstone Россия