Авторы Hearthstone анонсировали новый контент
По мотивам игры выйдут не только комиксы, но и серия короткометражных кинематографичных видео.
Blizzard во время Gamescom 2017 анонсировала серию короткометражных видео и комиксов по Hearthstone: Heroes of Warcraft. Первый ролик получил название "Наш дом".
Короткометражный фильм похож на мультфильмы, которые выпускает Disney. В ролике есть песни и танцы.
Blizzard анонсировала комиксы и короткометражки по Hearthstone.
Комиксы и другие короткометражные фильмы будут выходить в течение года.