Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds показал новую карту

Ранее разработчики демонстрировали только несколько изображений с пустынным городом.

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин во время Gamescom 2017 поделился скриншотом новой карты. Она появится в шутере в будущих обновлениях.

В PlayerUnknown's Battlegrounds появится новая карта Фото © Bluehole Studio

Впервые Брендан Грин показал новую локацию в июле, однако тогда разработчик продемонстрировал только город. На карте будет множество высоких построек.