Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds показал новую карту
Фото © Bluehole Studio
Ранее разработчики демонстрировали только несколько изображений с пустынным городом.
Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин во время Gamescom 2017 поделился скриншотом новой карты. Она появится в шутере в будущих обновлениях.
В PlayerUnknown's Battlegrounds появится новая карта
Фото © Bluehole Studio
Впервые Брендан Грин показал новую локацию в июле, однако тогда разработчик продемонстрировал только город. На карте будет множество высоких построек.
Официальный выход PlayerUnknown's Battlegrounds запланирован на конец 2017 года.