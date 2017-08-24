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Опубликовано 24 августа 2017, 09:19

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds показал новую карту

Фото &copy;&nbsp;Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Ранее разработчики демонстрировали только несколько изображений с пустынным городом.

Создатель PlayerUnknown's Battlegrounds Брендан Грин во время Gamescom 2017 поделился скриншотом новой карты. Она появится в шутере в будущих обновлениях.

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В PlayerUnknown's Battlegrounds появится новая карта

Фото © Bluehole Studio

Впервые Брендан Грин показал новую локацию в июле, однако тогда разработчик продемонстрировал только город. На карте будет множество высоких построек.

Официальный выход PlayerUnknown's Battlegrounds запланирован на конец 2017 года.

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Сергей Сурепин
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