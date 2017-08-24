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Опубликовано 24 августа 2017, 09:47

Авторы Overwatch показали новую короткометражку

Скриншот видео Overwatch RU

Скриншот видео Overwatch RU

Разработчики рассказали историю становления персонажа Мэй из многопользовательского шутера.

Blizzard представила новую короткометражку. "Проснись и пой" рассказывает историю становления персонажа Мэй из Overwatch.

В ролике девушка пытается выбраться из заточения. Она создаёт свой эндотермический бластер. Также авторы пояснили и другие способности Мэй.

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"Проснись и пой" — новая короткометражка по Overwatch

Скриншот видео Overwatch RU

Вместе с этим Blizzard объявила о выходе серии короткометражек и комиксов по мотивам Hearthstone.

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Сергей Сурепин
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