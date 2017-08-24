Авторы Overwatch показали новую короткометражку
Разработчики рассказали историю становления персонажа Мэй из многопользовательского шутера.
Blizzard представила новую короткометражку. "Проснись и пой" рассказывает историю становления персонажа Мэй из Overwatch.
В ролике девушка пытается выбраться из заточения. Она создаёт свой эндотермический бластер. Также авторы пояснили и другие способности Мэй.
"Проснись и пой" — новая короткометражка по Overwatch
Вместе с этим Blizzard объявила о выходе серии короткометражек и комиксов по мотивам Hearthstone.