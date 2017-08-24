Авторы Overwatch показали новую короткометражку

Blizzard представила новую короткометражку. "Проснись и пой" рассказывает историю становления персонажа Мэй из Overwatch.

В ролике девушка пытается выбраться из заточения. Она создаёт свой эндотермический бластер. Также авторы пояснили и другие способности Мэй.