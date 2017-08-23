ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв "Янг Бойз"
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Армейская команда на домашнем стадионе под проливным дождём одержала уверенную победу в рамках раунда плей-офф ЛЧ со счётом 2:0.
Первый тайм подопечные Виктора Гончаренко провели увереннее своих противников. Однако открыть счёт красно-синие смогли лишь перед самым уходом в раздевалку на перерыв. Автором первого гола в этом матче стал защитник Георгий Щенников, который в нынешнем сезоне начал активно забивать. Помог армейцу игрок "Янг Бойз" Касим Нуху. Этот же футболист забил мяч в собственные ворота в предыдущем противостоянии, подарив победу ЦСКА в первой встрече.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 23 августа 2017 г.
На второй тайм футболисты швейцарского клуба вышли с боевым настроем, но благодаря усилиям капитана ЦСКА Игоря Акинфеева ворота остались сухими. На 64-й минуте Алан Дзагоев забил второй гол игрокам клуба "Янг Бойз" с передачи Витиньо. Как итог — 2:0 в пользу армейцев.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 2:0 64' Алан Дзагоев (Общий счет 3:0) pic.twitter.com/zJJb4r66OJ— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 23 августа 2017 г.
Таким образом, по сумме двух встреч счёт 3:0 в пользу российской команды. ЦСКА проходит в групповой этап Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ЦСКА — "Янг Бойз" — 2:0.
Голы: Щенников (45', 1:0), Дзагоев (64', 2:0).