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Опубликовано 24 августа 2017, 10:11

Авторы Overwatch предупредили об изменениях в игре

Разработчики внесут изменения в соревновательный режим многопользовательского шутера.

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан заявил, что продолжительность сезона станет меньше: она составит два месяца вместо трёх, как было ранее. Связано это с тем, что игроки выкладываются на полную только в первый месяц, а потом интерес снижается.

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Blizzard объявила об изменениях в Overwatch

Фото © Blizzard Entertainment

В шестом сезоне разработчики изменят систему начисления очков рейтинга. Благодаря "пробным" боям можно будет определить уровень игрока в начале каждого сезона. В случае высокого рейтинга система будет подбирать подходящих противников.

Следующий соревновательный сезон начнётся по завершению нынешнего — 28 августа.

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Сергей Сурепин
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