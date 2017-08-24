Авторы Overwatch предупредили об изменениях в игре
Разработчики внесут изменения в соревновательный режим многопользовательского шутера.
Фото © Blizzard Entertainment
Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан заявил, что продолжительность сезона станет меньше: она составит два месяца вместо трёх, как было ранее. Связано это с тем, что игроки выкладываются на полную только в первый месяц, а потом интерес снижается.
Blizzard объявила об изменениях в Overwatch
Фото © Blizzard Entertainment
В шестом сезоне разработчики изменят систему начисления очков рейтинга. Благодаря "пробным" боям можно будет определить уровень игрока в начале каждого сезона. В случае высокого рейтинга система будет подбирать подходящих противников.
Следующий соревновательный сезон начнётся по завершению нынешнего — 28 августа.