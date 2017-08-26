Проклятие Хрущёва. Семейные трагедии генсека

Оглавление Смерть первой жены Смерть сына Арест невестки

Личные трагедии наступают в семьях независимо от того, какую ступеньку занимает человек на социальной лестнице. Ярким тому примером стал первый секретарь ЦК КПСС, которого жизнь лишила любимых жены, дочери и невестки.

Смерть первой жены

Они познакомились в 1914 году. К тому моменту 20-летний Никита Хрущёв работал слесарем на Успенском руднике, недалеко от нынешнего Донецка. Молодой человек столовался в доме Ефросиньи, где она жила вместе с четырьмя младшими сёстрами. Хрущёв выбрал именно этот дом, так как Фрося была сестрой его знакомого с работы.

Никита к тому моменту уже был завидным женихом: зарабатывал слесарем на шахте в месяц 30 рублей золотом (в два-три раза больше, чем обычный рабочий), по посёлку гонял на мотоцикле. Про девушку же местные жители позже говорили, что она была первой красавицей не только в деревне. Свадьбу сыграли в том же году. Через год у Хрущёва и его — к тому моменту — 19-летней избранницы родилась дочь Юля, а осенью 1917 года — сын Леонид.

Н.С. Хрущёв со своей первой женой Е.И. Писаревой. Юзовка, ок. 1916 года. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org

Молодой человек поднимался по карьерной лестнице и к тому моменту исполнял обязанности председателя профсоюза шахтёров. Но в 1918 году супругам пришлось экстренно забирать детей и бежать к родственникам мужа в деревню Калиновку под Курск, когда Донбасс заняли немцы. Отсюда его призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Находясь на Гражданской войне, он не знал, что происходит дома. Родные не стали говорить сыну, что через год после его ухода от тифа умерла Фрося, оставив у них на руках двухлетнюю Юлю и Лёню, которому не исполнилось и годика.

В своих мемуарах генсек практически не упоминал о первом браке. Единственное, что он написал: "Её смерть стала для меня большим горем".

После войны он вернулся в Донбасс, где поступил учиться на рабфак Донтехникума в Юзовке в 1922 году. В этом же году познакомился с преподавателем окружной партшколы Ниной Кухарчук, своей будущей супругой.

Смерть сына

Вторая трагедия в семье Хрущёва произошла с Леонидом, его сыном от первого брака.

Никита Хрущёв с дочерью Юлией и сыном Леонидом. Коллаж © L!FE Фото: © arhivach.org

Молодой человек получил семь классов школьного образования, после чего его отправили в школу фабрично-заводского ученичеств для получения профессии слесаря. Первый серьёзный скандал в семье произошёл, когда мальчику было 17 лет и он решил жениться. Невестой была Эсфирь, дочь известного авиаконструктора Наума Этингера. Правда, Хрущёв-младший сбежал. По слухам, причиной экстренного разрыва стало то, что он узнал о беременности возлюбленной в 1937 году.

Возмущённый отец девочки написал гневное письмо Сталину, требуя "принять меры" в отношении семьи, но всё успокоилось, когда Хрущёв пообещал признать ребёнка Эсфирь.

Как утверждают историки, сын Никиты Сергеевича буквально через неделю привёл в дом... новую жену. Это была актриса Розалия Трейвас. Отец семейства был в бешенстве: незадолго до этого её дядю, Бориса, приговорили к расстрелу за контрреволюционную деятельность. Ну и к какой партийной карьере могли привести такие родственнички? Поэтому новоиспечённый свёкр порвал свидетельство о браке и потребовал признать его недействительным.

Тем временем Леонид Никитич отучился в лётном и к весне 1940-го стал профессиональным пилотом. В 1941 году он отправился на фронт. 26 июля 1941-го его самолёт получил повреждение во время боя. Сам же пилот сумел посадить машину и отделаться переломом ноги.

Лечиться его отправили в "запасную столицу" — Куйбышев. Здесь, по воспоминаниям его сестры Рады Аджубей, произошла история, которая могла стоить его папе не только карьеры: Леонид, находясь пьяным около госпиталя, убил человека.

Как позже писали историки, дело было в 1942 году. Якобы Леонид подружился в Куйбышеве с одним из пациентов — моряком. Во время очередной попойки новый приятель укорил хвастливого Хрущёва: "А вот бутылку с моей головы сбить не сможешь!" Молодой человек принял вызов и выстрелил, попав в приятеля.

Учитывая, чьим сыном был стрелявший, дело замяли, но отправили Леонида на передовую. Молодой человек погиб в возрасте 25 лет в марте 1943 года.

Леонид Никитович Хрущёв. Фото: © РИА Новости / Павел Гапочка

Существует две версии его смерти. Согласно первой, Леонид не вернулся с боевого задания 11 марта 1943 года: снаряд попал в самолёт, воздушное судно ушло в штопор. Однако ни обломков самолёта, ни останков пилота обнаружить не удалось.

Вторая версия гласит, что Хрущёв-младший попал к немцам в плен, откуда его выменяли и... приговорили к расстрелу как предателя. По слухам, Хрущёв умолял Сталина не губить сына, но вождь был непреклонен.

Арест невестки

Любовь Сизых

Любовь Сизых, невестку Никиты Хрущёва (вторую жену его сына), арестовали в 1942 году в Куйбышеве и обвинили в международном шпионаже в пользу Великобритании.

Откуда взялась эта девушка? Про таких, как Сизых, говорят "девушка с сильным характером". К моменту знакомства с Леонидом Хрущёвым (в 1938 году) она умела водить самолёт У-2 и несколько раз прыгала с парашютом. За это её в 18 лет и назначили инструктором в лётном училище, на аэродром при котором 20-летний Хрущёв пришёл устраиваться на работу.

— Это сын Хрущёва, — сказали девушке, когда она спросила, кто этот красавец с косой саженью в плечах.

Как вспоминает сама Сизых, вскоре Леонид предложил подвезти её домой. Как оказалось, они живут недалеко друг от друга. Молодой человек тогда увлекался фотографией и постоянно делал снимки девушки, проявляя их дома. Однажды это заметил отец и твёрдо сказал, что с Любой пора знакомиться.

— Никита Сергеевич тогда сильно задержался, он звонил и говорил никуда не уходить. Появился лишь в 11-м часу вечера. Накрыли на стол. Я ела мало, волновалась, конечно, — говорит Сизых.

На следующий день Хрущёвы собирались в театр и Любе прислали приглашение. Стало понятно — приняли. После этого похода прошло чуть больше полугода до того, как Леонид сделал ей предложение — просто прислал телеграмму на работу: "Поздравляю. Люблю. Надеюсь, ты хочешь того же, чего и я". Вскоре появился и сам жених. В 1939 году расписались, а ещё через год родилась дочь.

Поначалу её хотели назвать Иоландой, чем мать Никиты Сергеевича была крайне возмущена. Она на повышенных тонах объяснила, что никакой Иоланды Хрущёвой просто не может быть. Так как в семье было принято слушать старшее поколение, девочку назвали Юлкой, Юлей. А через год началась война…

Леонид ушёл на фронт, а его супругу арестовали в 1942 году.

— Меня арестовали вечером в Ставрополе (сейчас — Тольятти). В тот день для студентов проводили какое-то торжество. Меня вызвали из шумного зала, в коридоре сказали: "Вы арестованы". Дальше — в Куйбышев, а оттуда — в Москву, на Лубянку, — вспоминает Любовь.

На вопросы о возможности протекции со стороны влиятельного родственника она говорит с удивлением, припоминая, что жёны других партийных деятелей, которые были куда ближе Сталину, чем Хрущёв, провели по 10 лет на лесоповале.

— Я ещё в мирное время во всех анкетах писала, что у моей матери немецкие корни. Так что ни о какой протекции и речи быть не могло, — сказала Сизых в интервью.

Невестка Хрущёва провела пять лет в лагере в Мордовии, откуда в 1948 году её отправили в ссылку в Казахстан, где она была до 1956 года. Дочь же забрал к себе и воспитывал как родную Никита Хрущёв. Впервые с матерью Юлия увиделась только в 1957 году, когда Нина Петровна, жена первого секретаря, разрешила приехать.

— Юлка открыла дверь, и первое, что я сказала: "Как ты удивительно похожа на своего отца!" С дочкой у нас сразу сложились хорошие и тёплые отношения. Дочь очень хотела, чтобы я осталась жить с ней в Москве, но у меня слишком независимый характер, — говорила женщина.

Она жила в Киеве вместе со своими родственниками. Со свёкром же впервые увиделась лишь в 1969 году. Встретившись на семейном празднике, он обронил: "Здравствуй, Люба".

Юлия Леонидовна Хрущёва, 1994 год. Фото: © РИА Новости / Андрей Соломонов