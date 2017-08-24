Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2017, 15:23

В Черногории неизвестный выстрелил в россиянина, когда тот катался на гидроцикле

Город Будва в Черногории. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Юрьев

Город Будва в Черногории. Фото: © РИА Новости/Александр Юрьев

Гражданин РФ пожаловался, что во время отдыха в черногорской Будве в него выстрелил неизвестный. Как сообщают местные СМИ, в россиянина стреляли в тот момент, когда он катался на гидроцикле.

Стрелком оказался водитель белого катера, который в настоящее время задержан. У него нашли газовый пистолет и "глок", причём он имел при себе разрешение на оружие.

Сам россиянин не пострадал, но всё же написал заявление в полицию.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • В мире
  • Черногория
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar