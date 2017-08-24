В Черногории неизвестный выстрелил в россиянина, когда тот катался на гидроцикле

Гражданин РФ пожаловался, что во время отдыха в черногорской Будве в него выстрелил неизвестный. Как сообщают местные СМИ, в россиянина стреляли в тот момент, когда он катался на гидроцикле.

Стрелком оказался водитель белого катера, который в настоящее время задержан. У него нашли газовый пистолет и "глок", причём он имел при себе разрешение на оружие.