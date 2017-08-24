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Опубликовано 24 августа 2017, 15:20

Головоломка The Talos Principle выйдет на iOS до конца этого года

Авторы философской головоломки The Talos Principle анонсировали мобильную версию игры.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Zarbabay Games

Скриншот видео youtube.com/Zarbabay Games

Студия Croteam, выпустившая в 2014 году философскую головоломку The Talos Principle, собирается адаптировать игру для мобильных устройств.

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Головоломка The Talos Principle выйдет на iOS до конца этого года

Скриншот видео youtube.com/Zarbabay Games

Разработчики сообщают, что мобильная версия The Talos Principle создаётся для устройств на iOS и будет работать даже на iPhone 5S. Тем не менее лучше всего игра будет выглядеть на iPhone 7 — студия заявляет, что на этом устройстве графика головоломки будет практически идентична PC-версии.

The Talos Principle выйдет на iOS-устройствах до конца этого года.

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Станислав Погорский
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