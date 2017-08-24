Головоломка The Talos Principle выйдет на iOS до конца этого года
Авторы философской головоломки The Talos Principle анонсировали мобильную версию игры.
Студия Croteam, выпустившая в 2014 году философскую головоломку The Talos Principle, собирается адаптировать игру для мобильных устройств.
Головоломка The Talos Principle выйдет на iOS до конца этого года
Разработчики сообщают, что мобильная версия The Talos Principle создаётся для устройств на iOS и будет работать даже на iPhone 5S. Тем не менее лучше всего игра будет выглядеть на iPhone 7 — студия заявляет, что на этом устройстве графика головоломки будет практически идентична PC-версии.
The Talos Principle выйдет на iOS-устройствах до конца этого года.