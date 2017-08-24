Головоломка The Talos Principle выйдет на iOS до конца этого года

Разработчики сообщают, что мобильная версия The Talos Principle создаётся для устройств на iOS и будет работать даже на iPhone 5S. Тем не менее лучше всего игра будет выглядеть на iPhone 7 — студия заявляет, что на этом устройстве графика головоломки будет практически идентична PC-версии.

The Talos Principle выйдет на iOS-устройствах до конца этого года.