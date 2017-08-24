Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2017, 15:38

Анонсировано сюжетное дополнение для экшена The Surge

Разработчики The Surge анонсировали сюжетное дополнение для игры на выставке Gamescom 2017.

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Разработчик экшена The Surge, немецкая студия Deck 13, представила сюжетное дополнение для игры на выставке Gamescom 2017 в Кёльне.

image

Анонсировано сюжетное дополнение для экшена The Surge

Фото: © wikipedia.org

Местом действия дополнения, получившего название A Walk in the Park, станет парк развлечений, соединённый с заводом Creo, главной локацией игры.

Вместе с платным дополнением разработчики выпустят бесплатное обновление, которое добавит в The Surge новые виды оружия, броню и импланты.

A Walk in the Park выйдет до конца 2017 года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • gamescom2017
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar