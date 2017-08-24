Анонсировано сюжетное дополнение для экшена The Surge
Разработчики The Surge анонсировали сюжетное дополнение для игры на выставке Gamescom 2017.
Фото: © wikipedia.org
Разработчик экшена The Surge, немецкая студия Deck 13, представила сюжетное дополнение для игры на выставке Gamescom 2017 в Кёльне.
Анонсировано сюжетное дополнение для экшена The Surge
Фото: © wikipedia.org
Местом действия дополнения, получившего название A Walk in the Park, станет парк развлечений, соединённый с заводом Creo, главной локацией игры.
Вместе с платным дополнением разработчики выпустят бесплатное обновление, которое добавит в The Surge новые виды оружия, броню и импланты.
A Walk in the Park выйдет до конца 2017 года.