Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 августа 2017, 17:32

Яровая: Шествие НАТО по Киеву символизирует их вклад в спецоперацию "Майдан"

Министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона&nbsp;Джеймс Мэттис. Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;REUTERS/Gleb Garanich

Министр обороны Украины Степан Полторак и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Фото: © REUTERS/Gleb Garanich

По мнению зампредседателя Госдумы, сегодняшний парад ко Дню независимости доказал, что Украина потеряла свой суверенитет.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая раскритиковала военный парад ко Дню 26-й годовщины независимости Украины с участием военнослужащих НАТО. По словам депутата, это иллюстрирует хронику событий утраты Украиной суверенитета и "превращения в территорию внешнего управления".

— Похоже, что шествие НАТО символизирует их личный вклад в спецоперацию "Майдан" с антиконституционным госпереворотом на Украине, — цитирует Яровую её пресс-служба. — Но нашествие "НАТО и компании" началось много раньше. И потому искусственно посеяли и взращивали семена русофобии, незнания и неуважения общей истории предков, невежества и национализма.

Как ранее сообщал Лайф, по центру Киева сегодня прошлись военные из девяти стран НАТО. Всего в параде приняли участие 4,5 тысячи человек, из них 230 — представители альянса.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Ирина Яровая
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar