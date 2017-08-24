Яровая: Шествие НАТО по Киеву символизирует их вклад в спецоперацию "Майдан"

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая раскритиковала военный парад ко Дню 26-й годовщины независимости Украины с участием военнослужащих НАТО. По словам депутата, это иллюстрирует хронику событий утраты Украиной суверенитета и "превращения в территорию внешнего управления".

— Похоже, что шествие НАТО символизирует их личный вклад в спецоперацию "Майдан" с антиконституционным госпереворотом на Украине, — цитирует Яровую её пресс-служба. — Но нашествие "НАТО и компании" началось много раньше. И потому искусственно посеяли и взращивали семена русофобии, незнания и неуважения общей истории предков, невежества и национализма.