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Регион
Опубликовано 24 августа 2017, 16:11

Fortnite от Epic Games получит новый режим

Студия Epic Games анонсировала масштабное обновление для кооперативного зомби-экшена Fortnite.

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Кооперативный экшен Fortnite, в котором игрокам нужно вместе строить и оборонять базу от десятков зомби, получит масштабное обновление Survive the Storm.

В игре появится новый режим "Пережить бурю", в котором игрокам предстоит как можно дольше обороняться от волн врагов. На протяжении дня участникам нужно будет собирать ресурсы и укреплять свои строения, а каждую ночь всем четверым придётся отстреливать всё более сильных противников.

Также Survive the Storm добавит в Fortnite новое оружие, героев и модификаторы сложности для миссий.

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Fortnite от Epic Games получит новый режим

Фото © Epic Games

Обновление Survive the Storm станет доступно для игроков Fortnite на PC, PS4 и Xbox One уже 29 августа.

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Станислав Погорский
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