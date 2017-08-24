Fortnite от Epic Games получит новый режим
Студия Epic Games анонсировала масштабное обновление для кооперативного зомби-экшена Fortnite.
Фото © Epic Games
Кооперативный экшен Fortnite, в котором игрокам нужно вместе строить и оборонять базу от десятков зомби, получит масштабное обновление Survive the Storm.
В игре появится новый режим "Пережить бурю", в котором игрокам предстоит как можно дольше обороняться от волн врагов. На протяжении дня участникам нужно будет собирать ресурсы и укреплять свои строения, а каждую ночь всем четверым придётся отстреливать всё более сильных противников.
Также Survive the Storm добавит в Fortnite новое оружие, героев и модификаторы сложности для миссий.
Fortnite от Epic Games получит новый режим
Фото © Epic Games
Обновление Survive the Storm станет доступно для игроков Fortnite на PC, PS4 и Xbox One уже 29 августа.