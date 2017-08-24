На выставке Gamescom 2017 компания Microsoft анонсировала ограниченное издание консоли Xbox One X, получившее название Scorpio Edition. Сразу после этого крупные торговые сети начали сбор предзаказов — и исчерпали квоту за несколько часов.

Консоль Xbox One X Scorpio Edition распродали менее чем за день

Менеджер по маркетингу Xbox Аарон Гринберг сообщил, что компания рассчитывала распределить первую партию консолей за неделю и не ожидала такого спроса. Хотя Гринберг не уточняет, сколько всего консолей было предзаказано, он сообщил, что быстрее всего квота кончилась у Amazon — всего за 25 минут. Самыми активными оказались фанаты Xbox из Германии.

Xbox One X поступит в продажу 7 ноября этого года. Официальная российская цена на консоль составляет 39 990 рублей.