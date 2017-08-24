Консоль Xbox One X Scorpio Edition распродали менее чем за день
Фото: © Microsoft
Представители компании Microsoft отчитались об успешном открытии предзаказов на новую консоль.
На выставке Gamescom 2017 компания Microsoft анонсировала ограниченное издание консоли Xbox One X, получившее название Scorpio Edition. Сразу после этого крупные торговые сети начали сбор предзаказов — и исчерпали квоту за несколько часов.
Консоль Xbox One X Scorpio Edition распродали менее чем за день
Фото: © Microsoft
Менеджер по маркетингу Xbox Аарон Гринберг сообщил, что компания рассчитывала распределить первую партию консолей за неделю и не ожидала такого спроса. Хотя Гринберг не уточняет, сколько всего консолей было предзаказано, он сообщил, что быстрее всего квота кончилась у Amazon — всего за 25 минут. Самыми активными оказались фанаты Xbox из Германии.
Xbox One X поступит в продажу 7 ноября этого года. Официальная российская цена на консоль составляет 39 990 рублей.