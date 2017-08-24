Авторы Final Fantasy XV опровергли возможность выхода сиквела

Серия японских ролевых игр Final Fantasy известна в том числе тем, что у каждой номерной части свои персонажи, мир и история. Тем не менее Square Enix несколько раз выпускала продолжения некоторых игр, например Final Fantasy X-2 и Final Fantasy XIII-2. Но для Final Fantasy XV у компании таких планов нет .

Разработчики заявили, что модель с выпуском полноценного продолжения имеет свои преимущества, хотя и серьёзные минусы тоже. Если Square Enix решит развивать историю Final Fantasy XV с помощью новой игры, то фанатам придётся ждать её несколько лет. За это время, как считают авторы, многие потеряют интерес к серии.

Таким образом, создатели Final Fantasy XV планируют дополнить её историю с помощью сюжетных дополнений. Сейчас игра доступна на Xbox One и PS4, а в начале 2018 года она выйдет и на PC.