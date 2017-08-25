Фанаты Battlefield 1 раскритиковали Electronic Arts

Пользователи, которые приобрели шутер со всеми дополнениями, чувствуют себя обманутыми.

Фанаты Battlefield 1 возмутились выходом нового издания шутера с приставкой Revolution. Оно представляет собой комплект, включающий не только игру, все дополнения и бонусы из Premium Pass, но и дополнительный контент по сниженной цене — 3499 рублей (60 долларов).

Фанаты Battlefield 1 критикуют Electronic Arts за выпуск Revolution-издания Фото © EA Digital Illusions CE

По словам игроков, подобные действия — пинок под зад со стороны Electronic Arts. Первые несколько месяцев с момента выхода Battlefield 1 и Premium Pass стоили 110 долларов.