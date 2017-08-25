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Опубликовано 25 августа 2017, 07:28

Фанаты Battlefield 1 раскритиковали Electronic Arts

Фото &copy; EA Digital Illusions CE

Фото © EA Digital Illusions CE

Пользователи, которые приобрели шутер со всеми дополнениями, чувствуют себя обманутыми.

Фанаты Battlefield 1 возмутились выходом нового издания шутера с приставкой Revolution. Оно представляет собой комплект, включающий не только игру, все дополнения и бонусы из Premium Pass, но и дополнительный контент по сниженной цене — 3499 рублей (60 долларов).

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Фанаты Battlefield 1 критикуют Electronic Arts за выпуск Revolution-издания

Фото © EA Digital Illusions CE

По словам игроков, подобные действия — пинок под зад со стороны Electronic Arts. Первые несколько месяцев с момента выхода Battlefield 1 и Premium Pass стоили 110 долларов.

Таким образом, покупатели Premium Pass заплатили лишние 50 долларов и получили только одно из четырёх запланированных дополнений.

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Сергей Сурепин
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