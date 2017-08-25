Авторы Assassin's Creed: Origins и Final Fantasy XV объявили о сотрудничестве
Фото © Ubisoft Montreal
Разработчики двух популярных игровых серий создадут отсылки к собственным проектам.
Ubisoft и Square Enix объявили о сотрудничестве. Авторы Assassin's Creed: Origins и Final Fantasy XV обменяются эксклюзивным контентом.
Разработчики Assassin's Creed: Origins и Final Fantasy XV объявили о сотрудничестве
Фото © Ubisoft Montreal
30 августа владельцы Final Fantasy XV смогут получить костюм убийцы для Ноктиса. Для этого придётся заполучить артефакт Dream Egg на Moogle Chocobo Carnival.
31 августа Final Fantasy XV получит бесплатное дополнение — Assassin’s Festival. Игроки смогут выиграть ещё один костюм убийцы.