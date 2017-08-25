Авторы Assassin's Creed: Origins и Final Fantasy XV объявили о сотрудничестве

Разработчики двух популярных игровых серий создадут отсылки к собственным проектам.

Ubisoft и Square Enix объявили о сотрудничестве. Авторы Assassin's Creed: Origins и Final Fantasy XV обменяются эксклюзивным контентом.

Разработчики Assassin's Creed: Origins и Final Fantasy XV объявили о сотрудничестве

30 августа владельцы Final Fantasy XV смогут получить костюм убийцы для Ноктиса. Для этого придётся заполучить артефакт Dream Egg на Moogle Chocobo Carnival.